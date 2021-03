Saint-Contest. Coup de feu dans un hôtel : deux personnes interpellées et déférées

"Deux personnes ont été identifiées et interpellées dans le cadre de l'enquête conduite par le Service régional de police judiciaire (SRPJ) concernant les faits commis à l'hôtel Balladins de Saint-Contest", a indiqué la procureure de la République de Caen Amélie Cladière. Ces deux hommes, âgés de 23 et 19 ans, ont été déférés jeudi 18 mars et présentés à un juge d'instruction pour mise en examen.

"Bien que ces personnes n'aient livré aucune explication, il existe des charges suffisantes", précise la procureure.

Déjà connus de la justice

Ces personnes sont donc déférées pour ouverture d'une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs et le parquet requiert leur placement en détention provisoire. Les deux hommes sont originaires de l'agglomération caennaise et connus des services de police et de la justice. "Les investigations vont se poursuivre, sur commission rogatoire du juge d'instruction." Mercredi 3 mars, vers 22 h 30, un homme de 24 ans avait été retrouvé blessé à la jambe par arme à feu à l'hôtel Balladins, à Saint-Contest.

