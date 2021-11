Le Havre. Intoxications au monoxyde de carbone dans un immeuble

Plusieurs personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone jeudi 18 mars au Havre. Vers 9 h 40, les pompiers ont reçu un appel d'un employé de chauffage signalant le déclenchement d'un détecteur de monoxyde de carbone dans un immeuble de l'avenue du 8-mai-1945, dans le quartier de Caucriauville. L'immeuble abrite une boulangerie au rez-de-chaussée et compte six étages. Trente personnes ont été évacuées et rassemblées à la Fabrique l'Atrium. Après contrôles, trois d'entre elles présentaient des symptômes d'intoxication (maux de tête). C'est le dysfonctionnement d'un four de la boulangerie qui est à l'origine de cette émanation de monoxyde de carbone. Les locaux ont été ventilés. L'intervention aura mobilisé 24 sapeurs-pompiers.