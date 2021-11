A Domicile. Les Frangines reprennent la route avec un nouvel album très attendu

Anne et Jacinthe, Les Frangines, sont de retour. Quelque temps seulement après la sortie de la réédition de leur premier album éponyme, certifié disque d'or, elles ont dévoilé un nouveau single : Devenir quelqu'un. Une productivité qui s'explique en partie par le report de leur tournée et par une soif de travail naturelle pour les deux amies.

En plus de ce nouvel album, Les Frangines ont pris le temps de travailler leur voix et de laisser vagabonder leur inspiration. Douze titres et pas de collaboration pour Nano et Jass', qui avaient encore besoin de se livrer, ensemble. Les deux amies n'excluent pas de passer le cap un jour et attendent la bonne idée et le coup de cœur musical.

Devenir des artistes confirmées se mérite. Pendant cinq ans, Les Frangines ont pris le temps d'apprendre, composer et jouer avant de se faire une place au soleil. Une place qu'elles vont tenter de confirmer avec ce second album, qui se voudra toujours autant fédérateur, mais avec quelques touches plus intimes.

Si les Frangines ont annoncé que l'album serait disponible entre mai et juin, elles sont restées beaucoup plus prudentes sur la scène et les prochaines dates de concerts.