Rouen. Grands chantiers routiers : le calendrier se précise

La Sud III, le tunnel sous la Grand Mare et le pont Mathilde. Leur point commun ? Tous trois sont des axes majeurs pour rejoindre Rouen ou quitter le cœur de l'agglomération. Empruntés chaque jour par des dizaines de milliers d'automobilistes, ils vont pourtant connaître des transformations considérables, comme l'ont rappelé la préfecture et la Métropole Rouen Normandie lors d'une prise de parole commune sur les grands chantiers des années à venir.

Comme à chaque phase de travaux, la circulation s'en trouvera perturbée, mais François Bellouard, directeur adjoint de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 76), rassure : "Nous avons coordonné les chantiers pour qu'ils ne tombent pas tous en même temps avec un impact trop fort sur la congestion du trafic."

Nouvel accès au pont Flaubert

Alors que des rues sont apparues, sur la rive gauche de la Seine, au pied du pont, pour desservir le futur écoquartier du même nom, le plus gros des travaux doit concerner le barreau de voies rapides qui doit relier l'ouvrage d'art à la Sud III. Prévu entre 2023 et 2025, ce chantier d'envergure aura des impacts sur le nombre de voies utilisables sur une bonne partie de la Sud III. Des basculements de chaussée, un passage sur l'échangeur au niveau de la rue de Stalingrad et une déviation des poids lourds par le boulevard maritime sont programmés.

Coût du chantier : 180 millions d'euros.

Le calendrier prévisionnel prévoit que les phases les plus importantes de travaux ne se superposent pas. - Préfecture de la Seine-Maritime

Rénovation du tunnel de la Grand Mare

Déjà fréquentes ces dernières années, les fermetures du tunnel vont s'intensifier en 2022 et 2023. Sur cette période, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) s'engage à créer sept nouvelles issues de secours et à rénover l'éclairage sur les quelque 1 500 m de l'ouvrage. Si plusieurs phases de travaux sont prévues, l'une d'entre elles, longue de dix mois, prévoit une circulation sur une seule voie dans le sens descendant, avec une déviation obligatoire par l'A 28 pour les poids lourds.

Coût du chantier : 16 millions d'euros.

Fluidifier le pont Mathilde

Rouvert à la circulation en août 2014, après deux ans de fermeture à la suite d'un incendie qui l'avait en partie détruit, le pont Mathilde doit lui aussi faire l'objet de travaux. Dès le milieu de cette année 2021, une deuxième voie doit être créée en sortie du pont pour fluidifier le trafic vers le boulevard industriel. Ensuite, une autre phase de travaux, à l'été 2022, verra une réfection de l'enrobé sur le pont et une réfection du terre-plein central.

Coût du chantier : 5 millions d'euros.