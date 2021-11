Le Havre. Quartiers Sud labellisés "Cité éducative" : un plan d'action en cours

Le comité interministériel à la Ville du 29 janvier a retenu les quartiers Sud du Havre comme nouveau territoire à labelliser "Cité éducative". Une décision validée lundi 15 mars en conseil municipal. Cette labellisation va permettre de déployer de nouveaux moyens dans ce quartier, où près de la moitié des habitants a moins de 30 ans. Dès à présent, des groupes de travail sont lancés afin d'élaborer un plan d'action avec les acteurs, notamment associatifs du quartier, et de mobiliser les habitants et les parents pour les inscrire dans cette dynamique en faveur de leurs enfants. L'ambition du label est de fédérer tous les acteurs des quartiers prioritaires afin d'en faire des lieux de réussite.

Un dispositif en place dans les quartiers Nord-Centre

Dans le cadre de la première labellisation "Cité éducative" des quartiers Nord-Centre du Havre (Mont-Gaillard, Mare Rouge, Bois de Bléville), 3 422 élèves de 3 à 16 ans bénéficient déjà de ce dispositif (dans onze écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées, et trois collèges). Un programme de 33 actions est mis en œuvre : le développement de l'enseignement des mathématiques, l'accompagnement des familles non francophones, l'aide à la recherche des stages de troisième, l'accompagnement personnalisé des tout-petits, le renforcement de la communication avec les familles, le bien-être à l'école, la guidance parentale, le développement du sport féminin…