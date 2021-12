Orne. Les basketteuses alençonnaises prêtes  pour le grand défi

Comme elle le dit elle-même, "c'est un peu par hasard" que Béatrice Lévêque est arrivée à la présidence de l'UBCU Alençon, en 2013. Plombé par des tensions en coulisses, le club ornais avait alors besoin de renouveau. "Je n'étais pas prévue pour ça, je jouais encore", se souvient-elle, sourire aux lèvres. "J'ai dit non d'abord, et après j'ai fini par accepter", explique celle qui a décidé de prendre en main l'une des structures de sport les plus importantes de l'Orne. Sans peur, madame la présidente ne tarde pas à mettre sa patte : "J'étais déjà au comité directeur du club, j'en connaissais le fonctionnement et je ne me voyais pas tout gérer, je ne sais pas tout faire. Le club fonctionne en pôles, c'était aussi une condition que de déléguer".

Et l'affaire roule. La progression de l'UBCUA est incontestable dans les chiffres. Nationale 3, Nationale 2 puis Nationale 1, le tout avec des prestations de choix, un recrutement ciblé et une identité réelle. Au bord du terrain, Béatrice Lévêque le sait, rien n'est jamais acquis.

"On a des bénévoles formidables. Des décisions, j'ai dû en prendre, évidemment. Mais tout le travail se fait en équipe", explique la présidente qui se projette vers l'avenir. "Nous avons un secteur sportif solide avec Franck Hamon le directeur sportif et Fayssal Rhennam, l'entraîneur. L'idée, c'est d'aller en Ligue 2 féminine." Un énorme défi pour l'UBCUA : "on y travaille", conclut Béatrice Lévêque, "on ne veut pas y aller pour faire un aller-retour. C'est un projet global, qui se construit dès l'école de basket. Si on pouvait y arriver en intégrant une ou deux joueuses de plus issues de notre formation, ce serait top". Leader avant l'interruption du championnat pour cause de crise sanitaire, Alençon était lancé. La relance de septembre, à Louvrier, sera aussi importante qu'attendue.