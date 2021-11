Rouen. Après une saison éprouvante, Thierry Chaix savoure le nouveau titre de ses Dragons

Quelques jours après l'officialisation du 16e titre de ses Dragons de Rouen, Thierry Chaix est un président heureux. Dans une conférence de presse donnée mardi 16 mars, il est revenu sur cette saison particulière et sur ses objectifs à venir.

Est-ce que ce titre, dans une saison étrange, reste savoureux ?

Tous les titres sont savoureux ! Celui-là l'est d'autant plus vu le contexte inédit. Je trouve que tout le monde a respecté le travail des autres, les petits détails ont eu leur importance… Et puis, il ne fallait pas trop se rater, comme on n'a joué que 22 matchs, on n'avait pas le droit à l'erreur.

Malgré cette saison raccourcie, ce titre est-il totalement légitime pour vous ?

J'en suis sûr ! Il suffit de regarder notre bilan. Depuis le début de la saison, on n'a pas perdu dans le temps réglementaire. On n'a perdu qu'en prolongations. Cette équipe est très équilibrée, c'est certainement la meilleure que l'on ait eue ici depuis longtemps. Devant, derrière, dans la cage… On était juste monstrueux !

C'est un peu prétentieux, mais je suis sûr que nous aurions gagné même si nous étions passés par les play-offs ! On n'avait peur de dégun cette année !

Sans public, comment se portent les finances du club ?

Elles ne vont pas si mal, grâce aux partenaires, aux collectivités qui ont joué le jeu et grâce aux aides de l'État pour la billetterie, que l'on vient de toucher. On ne va pas faire un atterrissage à 0 €, mais on n'en sera vraiment pas loin. C'est pour ça que j'étais pour l'arrêt du championnat, pour suspendre la charge (des salaires des joueurs, NDLR). Avec des play-offs, là, on aurait fini dans le rouge. Honnêtement, dans une année comme ça, je trouve que c'est déjà une super performance.

Maintenant que la participation du club à la prochaine Champions hockey league (CHL) est officielle, vous avez forcément envie de bien y figurer…

Quand vous êtes le président d'un club et que vous avez la chance de faire cette CHL, ça oblige à bien figurer. Si c'est pour aller prendre des roustes… On a passé l'âge ! Comme on est un peu orgueilleux et qu'on n'aime pas trop perdre, on va tout faire pour faire une équipe qui soit digne de porter les couleurs de la France.

Cette participation peut-elle être un atout financier ?

Comme on est un sport un peu mineur, il n'y a pas trop de droits télé. C'est pas mal, mais ça n'est pas l'Eldorado. Ce qui était bien, c'est quand on faisait la Continental Cup ici. En billetterie sur trois jours, c'était une bonne ressource. Là, en CHL, il faut aller jouer loin.

Pour la saison prochaine, il faudra rebâtir une équipe aussi compétitive…

C'est comme cette saison, il faudra que l'on fasse des bonnes pioches ! Mais c'est la première année que nous avons cinq jeunes, de 2002 ou 2003, qui sont capables de jouer à ce niveau. On en a toujours un ou deux, mais cinq, c'est une première. Ce sera un objectif de les faire performer.