Cherbourg-en-Cotentin. Le Piccadilly planche sur sa réouverture

Ce mardi 16 mars marque la veille de l'anniversaire du premier confinement, annoncé le 16 mars 2020 par le président de la République Emmanuel Macron. Depuis, le monde de la nuit est à l'arrêt. Certains gérants de bars, particulièrement impactés par la crise sanitaire, ont été amenés à se réinventer, à l'image de Nicolas Lepetit, gérant du bar de nuit Le Piccadilly, à Cherbourg. Il n'a ouvert que quatre semaines depuis un an, mais pas question de baisser les bras pour autant, "Ce coup d'arrêt nous a permis de prendre du recul, d'essayer de positiver et de comprendre ce qui a fonctionné ou non lors de notre première année d'ouverture [en mars 2019]", explique celui qui a repris son ancienne activité de chef de chantier dans l'industrie en attendant des jours meilleurs. "Ce qui fait mal au cœur, c'est d'entrer tous les jours dans un établissement vide, on a hâte de le remplir à nouveau et de voir les gens s'amuser."

De nouvelles animations en préparation

À la réouverture, les clients découvriront une nouvelle décoration, "plus chaleureuse". Côté programmation, l'établissement, qui proposait déjà afterworks, karaokés, blind-test et concerts, devrait élargir son offre. "Je ne peux pas en dire plus pour le moment", ménage le gérant, qui reste malgré tout réaliste : à l'heure de la Covid-19, les danseurs aguerris devront attendre avant de rejoindre la piste…

Nicolas Lepetit Impossible de lire le son.

D'ici les retrouvailles au Piccadilly, son gérant vous propose, une fois par mois, des interviews vidéos avec des artistes locaux (comme Monsieur Ribouldingue, ou encore Lady Stealer) sur sa page Facebook.