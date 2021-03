Seine-Maritime. Une femme et un enfant grièvement blessés dans un accident

Deux voitures se sont percutées mardi 16 mars, vers 8 h 30, à Gaillefontaine, près de Forges-les-Eaux. Le choc frontal s'est produit sur la CD 156, route de Gournay. Le choc a fait quatre blessés (deux femmes de 28 et 37 ans, ainsi que deux enfants de 5 et 8 ans). L'une des femmes et l'un des enfants ont été gravement atteints, médicalisés sur place par le SMUR. Tous les blessés ont été transportés vers le CHU de Rouen. La route a été coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours.