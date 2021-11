Football (Ligue 2). Le Havre s'impose dans le derby de Normandie à Caen

Le match

Dans un derby annoncé comme âpre, ce sont les Havrais qui maîtrisent les débats d'entrée de jeu. Alioui est là pour venir transformer en but un beau dédoublement Bonnet-Fontaine (5e). Devant, les visiteurs du soir capitalisent et sont au dessus de Caennais trop frileux. Sans imagination, les locaux laissent leurs adversaires aux affaires et quand Court manque l'immanquable, seul devant le but de Gorgelin, on se dit qu'une fois encore la soirée sera compliquée pour les Calvadosiens. Et elle l'est. Car Basque est tout proche de donner un break d'avance aux siens mais Riou parade (44e). En début de second acte, on pense voir un réveil des hommes de Dupraz mais si Court expédie un superbe coup franc que Gorgelin sort (47e), c'est bien le jeune Mahmoud qui est le plus incisif en se présentant deux fois face à Riou (50e, 51e) mais le portier normand sauve la maison. Pas suffisant toutefois pour éviter la défaite quand Bonnet vient l'ajuster, de près (70e). A vingt minutes du terme, l'affaire est entendue et c'est Le Hac qui en toute sérénité, va cueillir trois points plus que bienvenus dans la course au maintien. Côte Malherbiste en revanche, le feu prend dans la maison.

Les buts.

5e : percussion de Bonnet qui décale Fontaine pour un centre vers Alioui qui marque au second poteau.

Caen : 0- Le Havre : 1

70e : Erreur énorme de Yago qui permet à Bonnet de s'échapper et d'aller battre Riou, en angle.

Caen : 0 - Le Havre : 2

La fiche

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M.Lissorgue, Spectateurs : huis clos

Avertissements : Caen : Weber (33e) , Le Havre : Wahid (77e), Mahmoud (90e).

CAEN : Riou, Rivierez, Weber, Oniangue, Traoré (Jeannot 64e), Yago (Armougom 72e), Lepenant (Zady Sery 46e), Deminguet, Court (Pi 72e), Gioacchini, Mendy (Gonçalves 72e), entr : Pascal Dupraz

LE HAVRE : Gorgelin, Coulibaly, Mayembo, Gibault, Meras, Lekhal, Fontaine, M'Bemba (Wahib 46e), Bonnet, Alioui (Mahmoud 36e), entr : Paul Le Guen

Buts : Le Havre : Alioui (5e), Bonnet (70e)