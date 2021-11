Hockey sur glace (Ligue Magnus). Dragons de Rouen, un nouveau titre de champions de France

Et de seize ! Malgré la défaite en prolongation contre les Rapaces de Gap samedi 13 mars (4-5), les Dragons de Rouen ont remporté un nouveau titre de champion en remportant une Ligue Magnus complètement chamboulée. En effet, pour la première fois de l'histoire, un champion est désigné après une défaite. Déjà réduite à 22 matchs au lieu de 44 en saison régulière, l'épreuve a vu ses play-offs annulés purement et simplement, afin de tenter de sauver économiquement les clubs. "Un titre différent, d'autant que nous perdons, mais nous sommes champions", savoure toutefois Fabrice Lhenry. "On a vécu une saison pleine de rebondissements, des changements de format, des tribunes pleines puis vides… Sportivement on espérait des play-offs, mais économiquement, ça posait des problèmes pour de nombreux clubs."

Et l'entraîneur de conclure :"Ce titre nous contente. Le club a maintenu nos salaires, on a tous répondu présent. Certains diront qu'il est galvaudé, mais après 22 matchs, je trouve que ce sont les joueurs de Rouen qui le méritent le plus."