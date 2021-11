Le Havre. La tour Réservoir, symbole de Caucriauville, entièrement rénovée

La tour Réservoir, symbole du quartier de Caucriauville au Havre, va être totalement rénovée. Le bailleur social Logeo Seine vient d'engager un programme de transformation de la tour. Le projet a été construit en concertation avec les habitants et les riverains en 2019. Logeo Seine a recueilli plus de 100 propositions de la part des riverains. La tour Réservoir a été inaugurée le 30 octobre 1963. Une tour remarquable : 60 mètres de haut et une double vocation, un cas unique en France. En effet, l'immeuble de 16 étages, composé de 128 logements, est surmonté d'un réservoir d'eau de 2 200 m3. Le réservoir alimente, encore aujourd'hui, tout le quartier. Au terme des travaux, qui doivent s'achever en 2024, la tour ne sera plus seulement dédiée au logement social. Elle associera habitat (110 logements au lieu des 128 actuels), travail et détente. Le socle de la tour (rez-de-chaussée, entresol et premier étage) accueillera des bureaux pour des associations, des ateliers ainsi qu'une nouvelle salle d'activités. Pendant la durée des travaux, les habitants seront relogés.