Football (Ligue 2). Le SM Caen se rend à Châteauroux, racheté par un prince saoudien

Entre des Caennais condamnés au milieu de classement et des Castelroussins condamnés, eux, à la relégation en National, le principal intérêt de ce match sera la découverte du nouveau club berrichon, racheté il y a quelques jours de cela par le prince saoudien Abdullah bin Mosaad. Place désormais à une nouvelle direction emmenée par le président Michel Denisot et l'entraîneur Marco Simone. L'objectif est clair : "ramener la Berrichone au plus haut niveau", dixit le nouveau propriétaire. Le travail est devant. Comme pour Caen d'ailleurs, qui bat pavillon américain depuis l'été 2020. Deux clubs qui se projettent avec ambition. Mais pour l'heure, c'est d'une 30e journée de Ligue 2 sans grand enjeu dont il va s'agir, samedi 20 mars à 20 heures.