L'Aigle. Succès pour la foire aux arbres

"Actuellement, certaines foires sont annulées, nous avons décidé de la maintenir. C'est notre première manifestation depuis la dernière foire aux arbres… il y a un an", se réjouit le maire, Philippe Van Hoorne. Les pépiniéristes et professionnels des espaces verts se sont installés places Boislandry et de l'Europe, pour étaler fleurs, plantes, arbustes… "Ça fait du bien de revenir exposer, les gens ont besoin de prendre l'air et ça sent le printemps avec cette première foire", souligne Muriel Marie, pépiniériste à la Ferté Macé. Pour Michel Boucheron, pépiniériste à Cesny-Bois-Halbout, dans le Calvados, c'est sa deuxième foire après celle de Lisieux : "Ça fait du bien au moral, le printemps arrive et les gens vont pouvoir jardiner".

25 professionnels ont répondu présent pour cette première manifestation sous une météo capricieuse. Une animation était proposée tout au long de cette foire avec les "nains de jardins". Deux artistes burlesques en déambulation avec une charrette-traîneau improvisaient avec des badauds, des tours de magie, jongleries, chantaient en s'accompagnant d'un ukulélé, contaient des histoires sur le thème de la nature, pour le plus grand plaisir des enfants et des plus grands.