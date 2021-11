Saint-Jean-de-la-Rivière. Un blessé grave dans un accident de la route à Saint-Jean-de-La-Rivière

Dans la soirée du vendredi 12 mars, aux alentours de 22h30, les pompiers de la Manche ont dû intervenir pour un accident de la route entre deux véhicules légers près du camping du Golf à Saint-Jean-de-la-Rivière. La collision à forte vitesse a impliqué 4 personnes. Un homme âgé de 20 ans a été gravement blessé et transporté paramédicalisé. Les trois autres victimes, une femme de 19 ans, une autre de 34 ans et un garçon de 13 ans, légèrement blessés, ont été transportées à l'hôpital de Cherbourg. 16 sapeurs-pompiers des centres de secours de Barneville, La Haye, Les Pieux et Portbail se sont mobilisés. Le Samu est également intervenu sur place. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues.