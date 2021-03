Caen. Des séances tests organisées par le cinéma le Lux ce week-end

Le cinéma caennais le Lux a indiqué ce jeudi 11 mars sur son compte Twitter, que des séances tests et gratuites seraient organisées ces 13 et 14 mars. Une action pour "célébrer les un an de fermeture de l'établissement en raison de la crise sanitaire" explique le cinéma dans son tweet. "Parce que nous croyons à notre mission d'intérêt général, nous faisons le choix d'ouvrir nos portes ce week-end", écrit Le Lux sur le réseau social. Les trois séances sont d'ores et déjà complètes.

