Saint-Côme-du-Mont. 5 personnes transportées à l'hôpital de Cherbourg après un carambolage

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus vendredi 12 mars, vers 15 heures, après un carambolage dans le sens Caen-Cherbourg et un accident dans le sens Cherbourg-Caen entre 8 véhicules sur la Nationale 13 près des communes de La Croix Pan et Saint-Côme-du-Mont. Ces collisions ont été causées par les intempéries. Plusieurs victimes, légèrement blessées, ont été transportées à l'hôpital de Cherbourg dont trois hommes de 17, 51 et 18 ans, un garçon de 12 ans et une femme de 18 ans. Une autre jeune femme, âgée de 19 ans, a quant à elle été conduite à l'hôpital de Saint-Lô. 14 sapeurs-pompiers des centres de secours de Carentan, Montebourg et Valognes ont été mobilisés pour l'opération.