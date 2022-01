Métro : des perturbations à prévoir

Que les usagers se rassurent, les travaux annoncés par la TCAR affecteront uniquement la ligne Technopôle du métro. La ligne Geroges Braques sera desservie normalement.

- Mercredi 13 : à partir de 21h30 et jusqu'à la fin du service aucun métro ne circulera entre les stations Europe et Technopôle.

- Jeudi 14 et vendredi 15, lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juin : de 21h30 jusqu'à la fin du service, aucune circulation entre les stations Toit Familial et Technopôle.

Des navettes de bus seront mises en place à chaque fois afin d'assurer la liaison.

Toutes ces informations sont à retrouver sur www.tcar.fr ou encore au 02.35.52.52.52.