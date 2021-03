A Domicile. Lilly Wood And The Prick lève le voile sur son nouvel album

Lilly Wood And The Prick est de retour ! Leur nouveau single You want my money est déjà disponible et annonce forcément un nouvel album. Ce quatrième opus devait être dévoilé au début de la tournée du groupe, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Heureusement pour Nili et Sébastien, la pandémie ne les a pas autant perturbés que d'autres artistes.

Engagé, le groupe s'est associé à Good Planet, la fondation de Yann Arthus Bertrand pour la promotion de son album. L'association va notamment venir en aide à Lilly Wood And The Prick pour élaborer une tournée plus éco-responsable, principalement sur leur logistique et leurs moyens de transport.

Leur nouvel album sort le 21 mai et la tournée devrait débuter courant juin.

Lilly Wood And The Prick est attendu à la Luciole d'Alençon le 9 juin et au 106 de Rouen le 7 octobre.