Ifs. Une série de démolitions à venir pour créer 200 logements

Des travaux de démolition sont entrepris dès ce mois de mars au niveau de la rue de Caen, à Ifs. Ce projet, "capital", selon Michel Patard-Legendre, maire d'Ifs, a pour objectif "d'améliorer le cadre de vie, optimiser le recyclage de terrains en friche pour en faire des logements sociaux et privés et améliorer la lisibilité du quartier". Des réalisations ont déjà été faites dans ce quartier de la Plaine : rénovation du chemin aux Bœufs ou le square Yvonne-Guégan. Des bâtiments en friche seront démolis pour laisser place, à terme, à de nouveaux logements. L'objectif est d'offrir, d'ici 2026, 200 logements ainsi que 1 400 m2 de surfaces commerciales dans un quartier moderne, à la fois fonctionnel et accessible à tous. Un quartier avec de belles promesses à venir.