Argentan. Premier anniversaire de son hôtel : battle de cuisine et marché du terroir

Samedi 13 mars, aura lieu à Argentan un anniversaire particulier, dans un contexte particulier. En juillet 2019, la famille Viel reprend l'Hôtel des voyageurs. Neuf mois de travaux de rénovation plus tard, c'est l'inauguration, le 9 mars 2020 : hôtel, restaurant, bar, boutique, une équipe de huit salariés et Jules, l'un des fils de la famille, à sa tête. Mais quelques jours plus tard, c'est le confinement, le restaurant est fermé. Depuis, malgré le couvre-feu, l'établissement accueille des clients qui peuvent dîner dans les chambres grâce aux repas concoctés par Arnaud, le père de Jules, qui, à quelques rues de là, dirige le restaurant étoilé La Renaissance.

Des animations au programme

Samedi 13 mars 2021, Jules fêtera le premier anniversaire de l'hôtel. Le public pourra assister à une battle de cuisine entre son frère, ex-candidat à Objectif Top-Chef, face à Cyril Zen, gagnant de Top-Chef. Six chefs étoilés composeront le jury. Un marché du terroir est organisé, en présence de producteurs, ainsi que des démonstrations de cocktails.

De plus, "on recrute nos talents de demain, pour prévoir le redémarrage de l'activité économique", annonce Jules Viel, avec le recrutement de personnel avec la MFR d'Argentan.