Manche. Un couple condamné pour des violences conjugales mutuelles

Un couple originaire de Carentan a été condamné, mercredi 10 mars, en comparution immédiate, à de la prison, par le tribunal de Coutances. Ils étaient jugés pour des violences conjugales mutuelles. Elle, âgée de 23 ans, écope d'un an de prison, dont 8 mois ferme, pour avoir asséné plusieurs coups de couteau à son compagnon. Lui, 42 ans, écope d'un an avec sursis pour avoir donné coups de poing et coups de pied à sa compagne. Ils n'ont plus le droit d'entrer en contact l'un avec l'autre.