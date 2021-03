Calvados. Un cycliste tué après avoir été percuté par une voiture

Les gendarmes de Bayeux ont été mobilisés en début d'après-midi, vers 14 heures, ce mardi 9 mars, à la suite d'une collision entre un cycliste et un automobiliste sur la RD 113, entre La Cambe et Grandcamp-Maisy. L'homme à vélo, âgé de 60 ans, aurait été percuté à l'arrière par le conducteur du véhicule. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers et du SMUR, la victime est décédée à la suite d'un arrêt cardiorespiratoire. La gendarmerie de Bayeux a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.