Orne. Le diocèse de Séez, dans l'attente d'un nouvel évêque

Depuis la nomination de Mgr Habert à Bayeux-Lisieux (Calvados), le père Philippe Pottier, curé de Flers, a été désigné administrateur du diocèse de Séez, pour en gérer les affaires courantes, dans l'attente de la nomination d'un nouvel évêque.

• Lire aussi : [Photos+vidéos]. Monseigneur Jacques Habert, nouvel évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux

Le conseil épiscopal et le conseil presbytéral ont cessé leur activité. "Néanmoins, un diocèse vacant n'est pas un diocèse en vacances", explique l'administrateur, entouré par le collège des consulteurs, composé de sept prêtres désignés par l'évêque avant son départ. La vie des paroisses, messes, mariages, sépultures, catéchèse se poursuivent, de même que l'économie, la pastorale des jeunes et les actions de communication. En revanche, aucune innovation, soit pas de nomination de curé, pas de vente de biens du diocèse. Tout cela attendra la nomination du nouvel évêque, même si on ne sait pas quand cela arrivera. La moyenne est de 8 mois à 1 an, "le Nonce apostolique (ambassadeur du Pape en France) propose plusieurs noms au Pape François, qui prendra la décision", explique le père Philippe Pottier.