France-Monde. Election présidentielle 2022 : de nouvelles règles

Soumise au vote définitif de l'Assemblée nationale et du Sénat, la loi sur le scrutin présidentiel de 2022 a changé les règles. D'abord, les comptes de campagne courront à partir du 1er juillet 2021. Quant à la collecte des 500 parrainages d'élus, elle débutera au moins dix semaines avant le premier tour – et l'envoi électronique des parrainages au Conseil constitutionnel restera interdit. Ensuite, toute publication de sondage par les médias devra indiquer les marges d'erreur des résultats. Sur le vote par procuration, les électeurs pourront le donner à qui ils voudront, qu'importe le domicile. Les détenus, eux, pourront voter par correspondance. Enfin la propagande électorale devra être plus accessible aux personnes handicapées.