Alençon. Orientation au féminin : lancement de la première promotion Wi-Filles

Comme chaque année depuis 1975, le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Et cette année, l'Orne se distingue dans la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations, avec le lancement de la première promotion Wi-Filles, avec les collégiennes de classes de quatrième, au sein du collège Louise-Michel à Alençon.

Des marraines issues du monde professionnel, comme Sandrine Marie qui travaille chez BNP Paribas ou encore Nathalie Sauques, salariée du Médef, vont encadrer ces collégiennes. Elles ont décidé de s'investir "pour tenter de faire évoluer les préjugés qui entourent encore certains métiers".

L'objectif est d'ouvrir le champ de l'orientation des jeunes filles, comme Sarah et Camélia, vers des métiers dont la représentation qu'on s'en fait n'est pas particulièrement féminine, par exemple dans le numérique ou dans l'industrie.

Dans l'Orne, des interventions plus générales ont lieu dans les classes de primaire, de collège et de lycée, sur le respect mutuel et l'égalité filles-garçons.