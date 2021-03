Orne. Quarante excès de vitesse verbalisés sur les routes : un pic à 204 km/h

Sur les routes de l'Orne, le bilan du week-end du 5 au 7 mars n'est pas plus encourageant que celui du week-end précédent. Vendredi 5, un conducteur a été enregistré à 204 km/h, pour 110 autorisés. Un autre a été enregistré à 187 km/h et était positif au cannabis. Enfin, un jeune conducteur, titulaire du permis depuis seulement trois jours, a été enregistré à 137 km/h pour 80. Adepte de la vitesse, il se rendait sur un circuit de karting lorsqu'il a été contrôlé. Au total, au cours de ce week-end, quatre véhicules ont été placés en fourrière et sept permis de conduire ont été retirés. Quarante infractions pour des excès de vitesse ont été sanctionnées, ainsi que quatre conduites sous l'empire d'un état alcoolique et quatre sous stupéfiants.