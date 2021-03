Seine-Maritime. Pour la rentrée, les premiers écoliers expérimentent le test salivaire

C'est bien un jour de rentrée scolaire, mais l'effervescence n'est pas la même que d'habitude, en cette matinée du lundi 8 mars, sous le préau de l'école primaire George-Méliès de Bihorel. Pour le lancement des tests salivaires de dépistage de la Covid-19 chez les écoliers du département, les jeunes élèves se présentent par petits groupes devant une longue table, en respectant les distances de sécurité.

Indolore et rapide

Derrière, un représentant de la médecine scolaire et deux membres de la protection civile s'affairent. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale d'un des parents. La procédure débute par la vérification de l'identité des enfants. Place ensuite aux instructions, qui se veulent à la fois claires et rassurantes : "Vous voyez, dans la pochette plastique, il y a un grand coton-tige. On va l'utiliser comme une sucette et le mettre dans la bouche pendant une minute. Vous êtes tous prêts ? Trois, deux, un… On y va !" Une minute plus tard, les écouvillons sont cassés pour rentrer dans de petits tubes à essai. Étienne et Théodore sont relativement soulagés que ce soit terminé. "Ça n'a pas très bon goût quand même", regrette l'un des deux garçonnets. "Mais au moins, on l'a fait", souligne son camarade.

Par groupe de cinq ou six à chaque fois, l'opération se répète au fil de la matinée. Les petites glacières bleues qui rassemblent les prélèvements se remplissent, au rythme des blagues sur "les bavards qui ne peuvent plus parler" ou de la nécessité de "créer un test goût framboise".

Enfin, au moment de remonter en classe, chaque élève testé repart avec une précieuse documentation qui permettra à ses parents de connaître le résultat du test, sur Internet, au bout d'environ 24 heures.