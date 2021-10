Caen. Célébrons le livre avec #Festivelly, un festival littéraire numérique

Elle s'appelle Camille Cardoso, elle est influenceuse littéraire. Depuis quatre ans, Camille partage, sous le pseudo @ellydesmots, des vidéos de ses coups de cœur sur Instagram et YouTube. Pendant le mois de mars, elle organise son premier Festival littéraire numérique, #Festivelly.

Lives, interviews, concours, animations, reportages… La programmation est riche. Rencontre.

Pourquoi avez-vous organisé ce

festival littéraire ?

Avec les conditions actuelles, on ne peut pas avoir de représentations culturelles et cela manque énormément. Je me suis dit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se sont développées depuis et grâce à la Covid, alors autant se servir de cela pour faire ma propre animation culturelle et me lancer.

Quelle est la genèse de celui-ci ?

En mars, c'est le mois d'anniversaire de mon compte Bookstagram. J'ai commencé par contacter des maisons d'éditions pour faire gagner des livres, organiser des concours. Puis, je me suis dit 'essayons de voir plus grand'. J'ai contacté des auteurs, avec cette envie de faire des vidéos, des lives, etc.

Que proposez-vous pendant un mois ?

Il y aura des lives d'auteurs, des reportages dans différentes librairies de Caen. Ici, nous avons la chance d'avoir une offre culturelle très riche. Tous les jours, j'organise des concours où l'on peut gagner des livres et des créations, comme des marque-pages, des pochettes à livre, etc. Je vais aussi interviewer des lecteurs et lectrices qui sont, comme moi, passionnés par la littérature, pour leur donner la parole. Tous les styles sont proposés : de la BD, de la jeunesse, du roman, du fantastique, de l'imaginaire, de la science-fiction, etc.

Le Festival se clôturera avec un concert, je chanterai avec une chanteuse normande d'origine.

Les Normands sont-ils mis en avant ?

Oui, tout à fait. C'était une volonté de pouvoir montrer qu'en Normandie, on a des auteurs, des librairies, des éditeurs qui sont présents et font que notre région rayonne dans le monde du livre.

Comment devient-on influenceuse ?

À la fin de mes études d'art, j'ai vu que les phénomènes #Bookstagram et #Booktube se développaient. Ça m'a beaucoup plu, ce côté créatif. J'ai commencé à créer un compte, à partager mes photos et, petit à petit, ça a pris de l'ampleur, j'ai construit une communauté. Les maisons d'éditions m'ont contactée pour m'envoyer leurs livres, leurs nouveautés, leurs catalogues afin que je puisse les chroniquer. J'avais vraiment envie de mêler ces deux choses qui m'intéressaient et me touchaient : les livres et les photos.

Pratique. Pour participer au #Festivelly et retrouver la programmation, il suffit de se rendre sur le compte Instagram de Camille : @ellydesmots. Trois à quatre lives (directs) sont organisés par semaine, tous à 20 heures.