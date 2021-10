Moulineaux. Sept personnes impliquées dans un accident de la route

Samedi 6 mars vers 23 h, sur la commune de Moulineaux (Seine-Maritime), une fourgonnette et une voiture sont entrées en collision. Pas moins de sept personnes ont été impliquées dans cet accident. Quatre personnes âgées de 16 à 22 ans ont été transportées, toutes en urgence relative, vers l'hôpital de Cléon. Une autres personne, classée quant à elles en urgence absolue ont été emmenées vers le CHU de Rouen. Six engins et seize sapeurs pompiers ont été mobilisés dans cette opération.