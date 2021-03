Cherbourg-en-Cotentin. Coups de feu dans le quartier des Provinces : ce que l'on sait

"Il y a deux hommes en urgence absolue après une agression par arme blanche et arme à feu, ça s'est passé sur les hauteurs de Cherbourg", indiquait Yves Le Clair, procureur de Cherbourg, après qu'un individu, toujours recherché, a tiré des coups de feu samedi 6 mars peu après 16 h dans le quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin.

Les faits se sont produits du côté du Carrefour Market d'Octeville. Pendant plusieurs heures, le trouble et l'incompréhension ont dominé dans la ville manchoise.

Une enquête pour tentative d'homicide

Dimanche 7 mars, le procureur de Cherbourg est revenu sur les éléments dont il disposait auprès de l'AFP : "Le parquet de Cherbourg a annoncé qu'une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte après que deux hommes ont été grièvement blessés par arme à feu et à arme blanche samedi".

Yves Le Clair a précisé qu'il s'agissait "d'un groupe d'individus qui a ouvert le feu avec une arme de type chasse et a pris la fuite. Deux hommes nés en 1992 et 1993 ont été blessés par les plombs et par arme blanche, et ont été opérés, tandis qu'une troisième personne a été plus légèrement blessée". Le pronostic vital des hommes n'est plus engagé.

Les motifs encore indéterminés

"On ne peut pas encore cerner les motifs de cette agression avec précision", a ajouté le procureur. Les constatations techniques se poursuivent et les deux victimes pourraient être entendues prochainement par les enquêteurs. La police judiciaire de Caen et le commissariat de Cherbourg ont été saisis conjointement de l'enquête.