Normandie. Comment vont se dérouler les tests salivaires dans les écoles ?

Pour casser précocement des chaînes de contamination au coronavirus, des tests salivaires vont être déployés au retour des vacances d'hiver dans les établissements scolaires de Normandie. Les tests salivaires - qui consistent à cracher dans un tube - seront réservés en priorité aux écoles maternelles et primaires, où l'utilisation des écouvillons nasaux est plus difficile en raison du jeune âge des enfants. "La mise en place de ces tests est complémentaire aux tests antigéniques qui continuent d'être déployés dans les collèges et les lycées", indique l'Académie de Normandie, jeudi 5 mars.

Qui est concerné ?

Ces tests, proposés sur la base du volontariat, seront déployés à l'échelle d'un établissement scolaire entier. Ils concernent les élèves et le personnel des écoles, sous réserve d'une autorisation parentale pour les mineurs et d'un accord des adultes testés.

Qui réalise les tests ?

Les opérations seront conduites par des personnels de santé de l'Education nationale, accompagnés d'un personnel de laboratoire de biologie médicale. Les résultats seront communiqués sous 24 heures aux représentants légaux des élèves. En cas de test positif, un "contact-tracing" sera engagé pour établir les cas contacts de l'élève ou du personnel concerné.

Dans quelles écoles ?

L'Académie de Normandie indique que le déploiement s'effectuera "progressivement dans les semaines à venir au sein des territoires prioritaires définis en lien avec l'Agence régionale de santé et la préfecture selon le niveau de circulation du virus". En parallèle, un panel d'écoles, collèges et lycées va être mis au point pour réaliser des tests tous les quinze jours, afin "d'affiner la connaissance épidémiologique des taux de circulation virale en milieu scolaire". Le panel comprendra des établissements publics et privés, de centre-ville et de zones rurales, classés REP+ ou non, il doit être "représentatif de la diversité des territoires". Les écoles choisies n'ont pas été communiquées.