Calvados. La collecte nationale des Restos du Cœur débute aujourd'hui

On compte sur vous ! La collecte nationale des Restos du Cœur commence ce vendredi 5 mars jusqu'à dimanche 7 mars. Dans le Calvados, plus de 70 magasins y participent, vous pourrez donc donner des denrées alimentaires non périssables, ou encore produits d'hygiène ou pour bébés aux bénévoles installés dans ces supermarchés.

L'année dernière, lors de cette collecte nationale, 80 tonnes de denrées avaient été récoltées dans le département.