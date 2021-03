Cabourg. Juliette, un gel douche écologique made in Normandie

"On a eu envie de monter un projet qui allait changer le monde des prochaines générations", explique Karline Hamain, co-fondatrice de Juliette, un gel douche écologique. C'est sur une plage du sud de la France l'été dernier que leur petite fille Juliette alors âgée de deux ans et demi découvre un déchet en plastique et demande à ses parents ce que c'est. "Nous étions mal à l'aise et ne savions pas comment lui expliquer", poursuit la jeune maman. Après avoir réfléchi toute la journée, Karline et son époux Baptiste, installés à Cabourg, décident d'acheter le nom de domaine sur Internet, Juliette. "On s'est rendu compte que dans une maison, il y a beaucoup de contenants à usage unique et que ce que l'on jette le plus, c'est le gel douche", explique la fondatrice. C'est de ce constat qu'est né Juliette, un gel douche écologique. "Il est composé de 97 % d'origine naturelle et le contenant sera en verre renforcé réutilisable à vie", sourit-elle. Pour l'heure, il est possible de soutenir le projet à travers de petites actions, "comme le partager sur vos réseaux sociaux", précise Karline.

Bon pour la santé, pour la planète et le porte-monnaie

Le gel douche "Ju" devrait être disponible à la vente dès le mois de mai prochain. "Ce sera sous forme de poudre. Il suffira de la mettre dans le flacon, d'y ajouter de l'eau et le gel douche sera prêt instantanément", décrit la jeune femme. 220 millions de bouteilles de gel douche en plastique sont jetées chaque année en France. Pour y remédier, les fondateurs de Juliette s'engagent à fabriquer des produits qu'on a plaisir à utiliser, bons pour la santé et pour la planète, et surtout, à un prix abordable. "À l'avenir, on souhaite s'étendre à toutes les pièces de la maison et supprimer le plastique à usage unique. Si on veut avoir un vrai impact sur l'avenir, il faut faire les choses assez fort", conclut Karline Hamain. Aujourd'hui, sept personnes travaillent sur ce projet, made in Normandie.