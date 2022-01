Le Monge, long de 225 mètres et en service depuis 1992, fait partie des six plus gros bâtiments de la Marine française. Unique au monde, il s’agit d’un navire d’essais et de mesure (BEM), dont la mission consiste à observer les tirs de missiles balistiques et nucléaires, ainsi que les satellites ou les lancements des fusées Ariane. Il est ainsi équipé de radars de très haute performance.

Photo Marine Nationale