Métropole de Rouen. Une appli pour favoriser l'entraide et la reprise économique

"Je voulais participer à l'effort, localement." Pour aider à la reprise économique, il aurait pu offrir des masques. Mais Frédéric Viau, directeur de l'imprimerie Sodimpal à Franqueville-Saint-Pierre, a misé sur quelque chose de plus durable : la création d'une communauté d'entraide. C'est ainsi qu'est née l'application Rouen BusinessApp, qui a passé la barre des 120 membres actifs à la fin février.

Faciliter le réseautage professionnel

"Le présentiel est mis à mal par la crise, justifie Frédéric Viau. Là, on a un système dématérialisé qui sert tout le monde : des avocats, des cordonniers, des assureurs…" De tous les corps de métiers, les inscrits peuvent profiter de la plateforme pour trois fonctions principales : mettre en commun leurs carnets d'adresses, encourager les achats locaux et mettre offre et acheteur en relation.

Sur ce dernier point, l'application a déjà fait ses preuves : "Par exemple, il y avait une personne qui fait de la cartographie et j'avais un client qui souhaitait faire un plan de ville. Je les ai mis en relation et ils ont fait affaire !"

Pour le moment, le système est gratuit, car Frédéric Viau et sa société ont fait leur bonne action, en investissant de façon solidaire jusqu'à la fin de l'année. "Ensuite, peut-être que l'éditeur mettra en place un abonnement payant ou qu'un autre partenaire prendra le relais", espère-t-il.