Rouen. Risque sanitaire et industriel : les inscriptions à l'alerte SMS sont ouvertes

Toujours dans l'attente du déploiement du Cell broadcast par l'État, la Métropole de Rouen a, comme prévu, lancé son propre système d'alerte par SMS, en cas de risque industriel ou sanitaire, comme ce fut le cas après l'incendie de Lubrizol.

Transmettre rapidement informations et consignes

Depuis le mardi 2 mars, l'inscription à ce système d'alerte est possible via un formulaire rapide à remplir sur le site de la Métropole. Il suffit de renseigner son nom, son prénom, son numéro de téléphone et une à trois communes du territoire. Un système qui permettra de transmettre une alerte globale à tout le territoire ou seulement aux habitants de quelques villes.

Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, l'inscription peut se faire par téléphone en appelant le 0 800 021 021.