Élections régionales et départementales. Des communes de l'Orne vont manquer de bras

Mardi 2 mars, le député LR de l'Orne Jérôme Nury a interpellé le gouvernement sur les prochaines élections départementales et régionales, qui auront lieu en juin, simultanément. Soit deux scrutins, donc deux bureaux et deux équipes d'assesseurs nécessaires. Tous les anciens bureaux de vote ont été maintenus, alors qu'avec la création des communes nouvelles, les élus sont de moins en moins nombreux, ce qui pose des problèmes. Et le député de citer Gouffern-en-Auge, commune de 1 900 habitants près d'Argentan, où il faut trouver plus de 80 personnes pour tenir les bureaux. Une situation compliquée, alors qu'avec la Covid-19, les simples citoyens risquent de ne pas se bousculer pour venir donner un coup de main…