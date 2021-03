20 ans du Zénith de Rouen. Patrick Bruel se souvient de son premier concert

Il y a 20 ans, le 2 mars 2001, le Zénith de Rouen accueillait son premier concert. Il était donné par Patrick Bruel, qui a aussi été nommé parrain de la salle de spectacles. Depuis, l'artiste s'est produit une dizaine de fois au Zénith. La dernière remonte au mois de mars 2019, où il avait participé à une Rencontre VIP organisée par Tendance Ouest.

"C'était très touchant"

Mais 20 ans après, Patrick Bruel, interrogé par Tendance Ouest, se souvient encore de sa première fois à Rouen : "C'est jamais anodin, c'est même très émouvant. Ouvrir une salle qui a été si désirée, parce que Rouen n'avait pas la salle qui était à la hauteur de son public, donc il y avait beaucoup d'investissement [...] et c'est vrai que d'en être le parrain, être le premier, c'était très touchant et très agréable."

Surtout, le parrain se satisfait de voir que le succès du Zénith "ne s'est jamais démenti", avec une fréquentation toujours au rendez-vous. La salle est aujourd'hui dans le Top 5 des meilleurs Zénith de France. "Rouen avait besoin d'une grande salle, affirme Patrick Bruel. Pour certains artistes, on y passe deux, trois, quatre fois dans une même tournée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes."

Une "étape indispensable"

Patrick Bruel doit d'ailleurs faire son retour au Zénith de Rouen le 17 juin prochain, si la situation sanitaire le permet. "C'est incontournable, c'est une étape indispensable", poursuit Patrick Bruel, en espérant retrouver son public dès que possible. D'autant que cette date à Rouen affiche déjà complet, puisqu'il s'agit du report d'un précédent concert, prévu l'an dernier.

La Normandie, "c'est une région où on aime la musique et on aime les artistes, les spectacles et on aime partager", conclut Patrick Bruel à l'adresse de Tendance Ouest, la première radio indépendante de Normandie. En attendant de le retrouver sur scène, son dernier titre est à découvrir : Le fil.