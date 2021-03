Alençon. Un investissement de 34 millions d'euros pour la Communauté urbaine

Davantage d'argent de la part de la Région Normandie pour la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) et ses 60 000 habitants. L'avenant à un contrat de territoire datant de 2018, a été signé lundi 1er mars.

Ce sont 2,8 millions d'euros de plus qui vont aider à de nouvelles réalisations : voies cyclables, mais aussi deux pôles de santé ainsi que la suite des travaux de requalification du cœur de ville, l'extension du centre aquatique Alençéa, et l'aménagement des rives de Sarthe. En tout, une trentaine de projets pour améliorer la vie des habitants dans les secteurs de la santé, la mobilité, l'environnement, le tourisme. "Après la Covid, je crois que le temps des villes moyennes est arrivé", explique le maire et président de la CUA, Joaquim Pueyo.

Sa collectivité est l'une qui concrétise le plus de projets en Normandie, d'où un montant d'aide par habitant qui atteint 117 euros, quand il n'est que de 78 euros à Saint-Lô (ville préfecture de la Manche).