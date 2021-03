Caen. Menez votre enquête et visitez la ville grâce à votre smartphone

"Qui a tué Guillaume Le Roux ?" C'est la question à laquelle les participants vont devoir répondre. Coline Goret, guide conférencière à Caen, a imaginé un parcours à suivre depuis une application sur téléphone, pour découvrir la ville à travers un jeu de piste. "On va partir sur les traces de Guillaume Le Roux, qui était l'un des fils de Guillaume le Conquérant et qui est décédé dans des circonstances un peu mystérieuses", explique la guide. "On part de l'église Saint Étienne pour aller jusqu'au château. Sur la route, il y aura des jeux d'observation et de déduction et, une fois que l'on a répondu, il y a une explication qui vient compléter ce que les joueurs ont observé dans la ville."

Le circuit dure entre 1 h 30 et 1 h 45 et est accessible dès 9/10 ans. Pour jouer, il faut télécharger l'application Paris Énigmes et acheter le circuit à Caen : Qui a tué Guillaume Le Roux ?, au prix de 14, 99 euros. "C'est une autre manière de découvrir la ville et ça peut aussi intéresser des gens qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise à l'idée de prendre un guide."