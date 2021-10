A Domicile. Boulevards des Airs, Loin des Yeux mais avant tout près du cœur

S'il y a bien un groupe qui n'aura pas été épargné par la crise du coronavirus, c'est bien Boulevard des Airs. Stoppé en pleine tournée en raison de la pandémie et du confinement, le duo a vu la sortie de son nouvel album déjà repoussé deux fois.

Cette fois-ci, Sylvain et Florent espèrent bien tenir leur promesse et retrouver leurs fans le vendredi 26 mars, pour leur présenter Loin des Yeux. Ce nouvel album contient 24 titres, 12 inédits et autant de duos. Sur la méthode, Boulevard des Airs n'a rien changé : confinement ou non, la collaboration a toujours été la même pour le groupe.

Pour Boulevard des Airs, ce nouvel opus est sûrement le plus intime que le groupe a pu produire jusque-là. Une sorte de cahier de route, de carnet intime qui permet de découvrir le duo. La venue de nombreux artistes sur la partie duo (L.E.J., Yannick Noah, Jérémy Frérot…) renforce cette intimité.

Ne dit-on pas qu'il est bon de connaître les amis d'une personne pour la connaître vraiment… ?

Loin des yeux, le public l'est aussi, mais la scène est toujours à l'ordre du jour pour Boulevard des Airs. Les Zéniths de mai et juin sont toujours à l'agenda du groupe qui espère également profiter des festivals de l'été pour retrouver ses fans.