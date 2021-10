Cherbourg-en-Cotentin. La galerie d'art La Bouée autorisée à ouvrir

Difficile d'imaginer que le bâtiment, situé au 10 rue Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg, dans les anciens bains douches, a été abandonné pendant une douzaine d'années. Aujourd'hui renommée La Bouée, cette galerie de 100 m2 a été inaugurée début février, après un an et demi de travaux. Dans le contexte sanitaire actuel, un problème de classification de l'établissement a conduit la mairie à rappeler à l'ordre Jack-Adrien Martin, créateur du lieu, pour l'avertir de cette ouverture jugée "illégale". Mais ce dernier a refusé de fermer ce qu'il considérait comme une galerie, et non une salle d'exposition. Vendredi 26 février, Pierre-François Lejeune, maire adjoint, a reçu l'artiste afin de trouver une solution. Finalement, la préfecture de la Manche a donné son feu vert le soir même, car l'établissement propose des œuvres à la vente. "L'activité commerciale étant avérée, la galerie est autorisée à ouvrir, sous réserve, bien sûr, de respecter les consignes sanitaires", explique le préfet, Gérard Gavory. La Ville défend par ailleurs son attachement à la culture. "Nous sommes prêts et partants pour aller dans le type d'expérimentation de musée test avant une réouverture", explique de son côté Pierre-François Lejeune.

Une bonne nouvelle, pour les visiteurs, qui ont pris plaisir à découvrir des œuvres d'art :

Reportage à la Galerie La Bouée Impossible de lire le son.

La Galerie La Bouée propose une exposition de Philippe Lefebvre jusqu'au 4 avril. Au programme : peintures, sculptures et dessins sur le thème du corps et des cordes.

Ouverture les mardis, samedis et dimanches de 14 h 30 à 17 h 30