Calvados. De nouveaux contrôles routiers prévus sur les routes du département

La gendarmerie du Calvados réalise de nouveau des contrôles de vitesses sur les routes du département toute la semaine du lundi 1er au dimanche 7 mars.

Ces actions, à but préventif et dissuasif, seront menées au niveau de la route départementale 41, entre Garcelles-Secqueville et Bellengreville, de la route départementale 43, entre Bretteville-le-Rabet et Valambray, et au niveau de l'autoroute A 84, entre Villers-Bocage et Verson.

"Des dispositifs visibles et non visibles se succéderont sur ces axes qui font l'objet de trafics pendulaires importants (domicile-travail-domicile)", indique la gendarmerie.