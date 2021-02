Criquebeuf-sur-Seine. Ferrero renonce à son futur entrepôt de stockage près de l'A13

Le groupe Ferrero, fabricant du Nutella, renonce à s'implanter à Criquebeuf-sur-Seine, dans l'Eure. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'un des dirigeants du groupe dans le journal Les Echos. En cause : un recours déposé par France Nature Environnement pour empêcher la construction d'un entrepôt de 35 000 m2 sur ce site, où vit notamment un oiseau migrateur protégé. "Nous retirons notre projet, car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le délai de la procédure de recours en cours, c'est-à-dire plus d'un an", indique Fausto Rotelli, le directeur des relations extérieures de Ferrero France, dans les colonnes du quotidien économique.

Les élus d'opposition du groupe Métropole des Territoires appellent la Métropole de Rouen, toute proche du site initial, à trouver un autre site d'implantation. "Des pistes existent déjà à Cléon, sur le port de Rouen, à Petit-Couronne et Grand-Couronne", estiment ces élus dans un communiqué publié vendredi 26 février.

Le site de Criquebeuf, dont la livraison était prévue en fin d'année, représentait un investissement de 30 millions d'euros.