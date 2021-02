Caen. Les notaires de la cour d'appel se mobilisent pour les étudiants 

Les notaires de France se mobilisent pour soutenir les étudiants. Jeudi 25 février, les notaires de la cour d'appel de Caen ont annoncé qu'ils participaient au mouvement national de solidarité et se mobilisaient eux aussi pour les étudiants en droit de la ville. Du lundi 1er mars au jeudi 4 mars, de 18 h à 21 h, une ligne téléphonique sera mise en place et les notaires répondront aux questions des étudiants. Pour appeler, il suffit de composer le 3620 et de dire Notaire. Autre action mise en place, les élus de la chambre des notaires offrent aux étudiants caennais en notariat un accès gratuit à la plateforme d'écoute psychologique Pros-consulte accessible via un numéro vert dédié. Plus d'informations sur NotaireTV.