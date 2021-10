Seine-Maritime. Le ministre de l'Agriculture en visite à Rouen et dans le pays de Caux

Il aurait dû ouvrir ce week-end : le Salon international de l'Agriculture de Paris est remplacé, cette année, par une semaine de l'agriculture française, du 13 au 24 mai. Mais ce report n'empêche pas le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, de rencontrer les éleveurs et producteurs. Il est ainsi attendu en Seine-Maritime, lundi 1er mars.

Le matin, Julien Denormandie visitera le Marché d'intérêt national de Rouen, pour aborder les sujets de l'approvisionnement local et des circuits courts. L'après-midi, il se rendra dans le pays de Caux, à Biville-la-Baignarde, chez un éleveur de vaches laitières de race normande, avant de rejoindre la Ferme du Tors, à Belleville-en-Caux, pour évoquer les problématiques de la rémunération des éleveurs, l'agroécologie et de la gestion de l'eau. Il y rencontrera notamment des représentants des syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs, qui ont organisé ces dernières semaines des actions dans les supermarchés pour dénoncer le non-respect de la loi Egalim.