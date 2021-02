Bonne table à Rouen. La Dune poursuit la livraison de couscous

Samir Sahnoun, gérant du restaurant La Dune, place des Emmurées à Rouen, n'est pas du genre à se laisser abattre. Toujours souriant derrière son masque, il poursuit son activité, désormais sept jours sur sept, même si cela a nécessité de s'organiser autrement à cause de la crise sanitaire. Son épouse est en cuisine, lui gère les commandes et les livraisons avec, désormais, son propre site marchand. "Je l'ai fait faire après le premier confinement. Ça marche bien", explique-t-il. Pour le reste, Samir est resté sur ses basiques parfaitement maîtrisés : les tajines et surtout le couscous.

Une recette de famille

"C'est le couscous kabyle, berbère, avec une semoule fine et des légumes frais. J'ai toujours gardé la recette que l'on faisait avec mon père", explique le professionnel. Lui s'est lancé en 2003 à son compte, avec la bénédiction de son ancien patron à l'époque. "Il me disait : 'on ne peut pas rester serveur toute sa vie. Soit on change de métier, soit on s'installe à son compte.' Et il m'a donné un coup de pouce", décrit-il, toujours reconnaissant. Sur la place des Emmurées, le précédent restaurant avait fermé depuis plus de six mois. Alors, il a fallu faire son trou. "Ça a démarré très, très doucement. On a fait avec les moyens du bord", décrit modestement le patron. Depuis, la salle d'une cinquantaine de couverts a été refaite dans une sublime décoration orientale et la réputation s'est construite au fil des années. Lors de mon essai, je penche pour un couscous classique avec épaule d'agneau et merguez. Avec les barquettes en alu, l'ensemble est encore chaud lorsque j'arrive chez moi. Et l'expérience est délicieuse : de généreux morceaux de légumes, très goûteux, un agneau qui fond dans la bouche et un bouillon fort en goût, fait avec les morceaux d'épaule d'agneau, qui fait la différence. Addition : 26 euros pour deux personnes. À recommander !

Pratique. 10 place des Emmurées à Rouen. tel : 02 35 63 57 86. Commande sur ladune-restaurant.fr