Caux Seine Agglo. Dream Eat, une appli de livraison à la sauce cauchoise

Importer le concept des géants de la livraison à domicile à la campagne : c'est l'ambition de Kévin Castaigne. Cet entrepreneur de Gruchet-Le-Valasse va lancer prochainement une application mobile baptisée Dream Eat, consacrée à la livraison de repas, et son pendant pour les commerces de proximité, Dream It. "C'est une idée qui m'est venue avant la crise, alors que je voyais beaucoup de gens marcher avec leurs courses, sur l'axe Bolbec/Gruchet", raconte Kévin Castaigne, qui a développé l'application avec deux collaborateurs. Même si deux confinements sont déjà passés, l'entrepreneur estime que "le besoin va perdurer, le service à la personne va se développer". Le tarif de chaque course s'étalera de 3 à 9,60 euros, selon le nombre de kilomètres parcourus. De l'argent reversé aux livreurs indépendants qui collaboreront avec Dream Eat. "Nous recherchons au moins 50 livreurs pour couvrir tout Caux Seine Agglo", précise l'entrepreneur.

L'équipe de Dream Eat recherche des livreurs indépendants qui seront habillés aux couleurs de l'application. -

La première zone de livraison s'étalera de Bolbec à Rives en Seine, passant par Lillebonne, Terre de Caux, Tancarville. "À l'avenir, la zone pourrait être élargie à Yvetot et Saint-Romain, puis de Barentin à Gainneville", ambitionne Kévin Castaigne.

Dream Eat est soutenu par Caux Seine Agglo, dans le cadre de l'appel à projets "Rebond".

Pratique. Soutenez le projet sur Kiss Kiss Bank Bank