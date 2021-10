Seine-Maritime. Quels sont les prochains artistes programmés au Zénith de Rouen ?

Si pour l'heure l'incertitude est encore totale sur la réouverture des salles de spectacle d'ici la période estivale, de nombreux concerts sont, en tout cas, prévus au Zénith de Rouen.

Un mois d'octobre chargé

Le duo Vitaa et Slimane doit ainsi ouvrir la saison le 15 septembre, suivi par Christophe Maé. La programmation se densifie en octobre, avec Julien Doré, Kendji Girac, Gad Elmaleh, Eddy de Pretto, Amir ou encore Vianney (notre photo). Florent Pagny, Dadju et Jean-Louis Aubert sont attendus en novembre, tandis que le mois de décembre est, pour l'instant, un peu plus calme, en attendant de nouvelles annonces.

Pratique. Les dates et les infos sont à retrouver sur zenith-de-rouen.com